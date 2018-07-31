Пассажирский поезд столкнулся с трактором на юге Чехии

Смрковице, Чехия, 31 июля 2018, 17:29 — REGNUM Столкновение пассажирского поезда и трактора произошло днём 31 июля в районе населённого пункта Смрковице на юге Чехии, передаёт издание Novinki.
Как сообщается, авария произошла на регулируемом светофором железнодорожном переезде. В результате столкновения направлявшийся в Прагу состав сошёл с рельсов.
Представитель полиции Милан Байцура сообщил журналистам, что травмы различной степени тяжести получили более десяти человек. В числе пострадавших — водитель трактора и машинист поезда.
Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.