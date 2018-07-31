Вторник, 31 Июля 2018 года
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Пассажирский поезд столкнулся с трактором на юге Чехии

Происшествия

В результате аварии пострадали более десяти человек

Смрковице, Чехия, 31 июля 2018, 17:29 — REGNUM  Столкновение пассажирского поезда и трактора произошло днём 31 июля в районе населённого пункта Смрковице на юге Чехии, передаёт издание Novinki.

Как сообщается, авария произошла на регулируемом светофором железнодорожном переезде. В результате столкновения направлявшийся в Прагу состав сошёл с рельсов.

Представитель полиции Милан Байцура сообщил журналистам, что травмы различной степени тяжести получили более десяти человек. В числе пострадавших — водитель трактора и машинист поезда.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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Аварии на железнодорожных переездах
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