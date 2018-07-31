В Оренбуржье в маршрутном автобусе умер подросток

Орск, Оренбургская область, , 16:02 — REGNUM В Орске Оренбургской области в городском маршрутном автобусе днём 30 июля скончался 15-летний подросток. По версии пользователей соцсети, в 35-градусную жару у парня случился сердечный приступ.

В СУ СКР по региону подтвердили информацию о гибели школьника в маршрутке. Сейчас по факту смертельного случая проводится проверка.

По данным информресурсов, в районе 240-го квартала пассажиры обратили внимание на то, что подросток издаёт хрипы. Водитель остановил автобус, зашёл в салон и попытался привести парня в чувство. На место были вызвана бригада скорой помощи. Попытки помочь школьнику оказались тщетными, медики зафиксировали смерть.

Стоит отметить, что на территории Оренбургской области установилась жаркая погода. 30 июля в большинстве районов властвовала жара с максимальной температурой в 33 градуса.

Такие погодные условия могут оказать негативное влияние на состояние здоровья людей всех возрастных групп, особенно на страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пожилых людей и детей. Длительное и интенсивное воздействие солнечного излучения на организм может спровоцировать тепловой и солнечный удар.