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В Оренбуржье в маршрутном автобусе умер подросток

Происшествия

Следственные органы проводят проверку, а в соцсетях пользователи причиной смерти 15-летнего парня называют сердечный приступ

Орск, Оренбургская область, 31 июля 2018, 16:02 — REGNUM  В Орске Оренбургской области в городском маршрутном автобусе днём 30 июля скончался 15-летний подросток. По версии пользователей соцсети, в 35-градусную жару у парня случился сердечный приступ.

В СУ СКР по региону подтвердили информацию о гибели школьника в маршрутке. Сейчас по факту смертельного случая проводится проверка.

По данным информресурсов, в районе 240-го квартала пассажиры обратили внимание на то, что подросток издаёт хрипы. Водитель остановил автобус, зашёл в салон и попытался привести парня в чувство. На место были вызвана бригада скорой помощи. Попытки помочь школьнику оказались тщетными, медики зафиксировали смерть.

Стоит отметить, что на территории Оренбургской области установилась жаркая погода. 30 июля в большинстве районов властвовала жара с максимальной температурой в 33 градуса.

Такие погодные условия могут оказать негативное влияние на состояние здоровья людей всех возрастных групп, особенно на страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пожилых людей и детей. Длительное и интенсивное воздействие солнечного излучения на организм может спровоцировать тепловой и солнечный удар.

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Несчастные случаи
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