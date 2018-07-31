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В Казахстане беглого банкира подозревают в заказном убийстве

Происшествия

В июне 2017 года Мухтар Аблязов был признан виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка

Астана, 31 июля 2018, 15:51 — REGNUM  Бывший глава казахстанского БТА Банка Мухтар Аблязов мог организовать убийство своего партнера по бизнесу Ержана Татишева. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана.

Отмечается, что в распоряжении следствия оказались доказательства против Аблязова. Подозреваемому в особо тяжком преступлении отправлена повестка на допрос. В связи с тем, что Аблязов находится во Франции, вывоз публикуется в казахстанских и французских СМИ.

Ержан Татишев был убит в 2004 году. В 2007 году за причинение смерти по неосторожности был осужден предприниматель Муратхан Токмади. Однако в 2017 году Токмади рассказал, что застрелил Татишева с подачи Аблязова.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года Аблязов был признан виновным в создании преступного сообщества и хищении средств кредитной организации. Речь шла об ущербе, превышающем $7,5 млрд.

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