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В ДНР от обстрелов украинской армии погибли двое донецких военных

Происшествия

Еще двое были ранены

Донецк, 31 июля 2018, 15:49 — REGNUM  ВСУ ранили двоих военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) и еще двоих убили минометным огнем, заявил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, сообщает 31 июля «Донецкое агентство новостей».

По его словам, украинские войска обстреляли село Саханку из минометов. Обстрел корректировался беспилотным летательным аппаратом.

Напомним, в Донбассе гражданская война продолжается с 2014 года. За время военного конфликта погибли сотни мирных жителей и солдат Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), множество человек были ранены.

Также украинские войска обстрелами повреждают инфраструктуру городов: больницы, линии электропередач, школы, газопроводы и так далее.

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