«Найти и привить»: Тува борется с сибирской язвой

Кызыл, , 15:46 — REGNUM В Туве, где в июле 2018 года было зафиксировано два случая заболевания сибирской язвой, идёт борьба с этим опасным заболеванием. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 июля, в правительстве республики, в настоящее время вакцинировано 412 человек, в том числе 36 подростков.

В селе Хонделен привито семь человек, из них пятеро детей. Также прививки сделали 109 специалистам служб, привлечённых к локализации очага в Барун-Хемчикском районе.

«Но теперь нам надо понять источники появления инфекционного заболевания, причины её возникновения. Пока мы держим ситуацию под контролем, но мы должны понимать, что нам нужно предпринять, чтобы такие ситуации не возникали. Ситуация остается не самой простой, поскольку ещё есть грызуны и другие животные, которые могут разносить эту болезнь. И надо думать, как реагировать на это обстоятельство самым надлежащим образом», — прокомментировал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

По его словам, необходимо рассказывать населению о том, что такое сибирская язва. При этом информирование должно «носить преимущественно разъяснительный характер», без «смакования фактов». В связи с этим он «рекомендовал» муниципальной власти «воздерживаться от комментариев», а Роспотребнадзору, Росветнадзору, минсельхозу и министерству здравоохранения — «купировать информацию» и давать «взвешенные и объективные» комментарии, акцентируя внимание на том, как распространяется сибирская язва, и какую опасность она представляет.

Также Кара-оол углядел в распространении «некомпетентной» информации о сибирской язве и в «раздувании» масштабов проблемы опасность, угрожающую инвестиционной привлекательности республики, и отрасли животноводства, в частности. По его мнению, в конечном итоге это может «привести к снижению репутации Тувы».

Что касается вакцинирования населения, Кара-оол отметил, что все люди, оказавшие в очаге распространения инфекции, были вакцинированы на сто процентов.

«За стопроцентный охват должны головой отвечать главы администраций. Любой человек, где бы он не находился, должен быть найден и привит», — резюмировал главы Тувы.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2018 года в Барун-Хемчикском районе Тувы двоих мужчин после забоя крупного рогатого скота госпитализировали с подозрением на сибирскую язву. В районе организовали карантинные мероприятия.

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