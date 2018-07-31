Директор тюменской школы попала под статью за мошенничество

Тюмень, , 15:43 — REGNUM В Уватском районе Тюменской области сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали директора школы, которая подозревается в мошенничестве. Полицейские полагают, что женщина нанесла учебному учреждению материальный ущерб в размере 80 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии полицейских, 45-летняя жительница Ханты-Мансийского автономного округа, будучи директором одной из тюменских школ, незаконно завладела школьными деньгами. Используя своё должностное положение, подозреваемая составиляла фиктивные документы, на основании которых она переводила бюджетные деньги на свой лицевой счёт. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Напомним, она не единственный руководитель в сфере образования, который вознамерился позариться на казённые финансы. В Курганской области директор центра дополнительного образования устроил своего сына, который учился на дневном отделении вуза, к себе на работу на четыре должности — лаборанта, библиотекаря, дворника и уборщика. «Зарплаты» перечислял отпрыску на банковскую карту. Таким образом студент получил доход размером 312 414 рублей. Суд постановил вернуть деньги управлению образования. Об уголовном преследовании директора центра не сообщалось.

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