В Греции совершено нападение на цыганский табор: 13 раненых

Родос, Греция, , 15:38 — REGNUM На острове Родос в Греции в результате перестрелки ранены 13 человек. Инцидент произошёл около полуночи 30 июля в Кароконеро, сообщает новостное агентство АМНА.

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Огонь из охотничьих ружей по табору открыли три человека. Одного из нападавших полиция арестовала. Им оказался 17-летний подросток. Ещё двое подозреваемых разыскиваются. Что стало причиной вооруженного нападения, не уточняется, однако в полиции не исключают, что к стрельбе мог привести бытовой конфликт.

Раненые в результате инцидента были госпитализированы в больницу города Родос. После оказания первой помощи шестерых отпустили, остальных оставили под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае на Украине во Львове неизвестные сожгли цыганский табор. Менее двух недель спустя цыганский табор подвергся нападению в Тернополе. Полиция задержала 12 человек, которые с битами напали на цыган, чтобы «разогнать» их.

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