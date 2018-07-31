Вторник, 31 Июля 2018 года
16:04:29 МСК

В Греции совершено нападение на цыганский табор: 13 раненых

Происшествия

Злоумышленников было трое

Родос, Греция, 31 июля 2018, 15:38 — REGNUM  На острове Родос в Греции в результате перестрелки ранены 13 человек. Инцидент произошёл около полуночи 30 июля в Кароконеро, сообщает новостное агентство АМНА.

Читайте также: Украинские неофашисты сожгли цыганский табор во Львове

Огонь из охотничьих ружей по табору открыли три человека. Одного из нападавших полиция арестовала. Им оказался 17-летний подросток. Ещё двое подозреваемых разыскиваются. Что стало причиной вооруженного нападения, не уточняется, однако в полиции не исключают, что к стрельбе мог привести бытовой конфликт.

Раненые в результате инцидента были госпитализированы в больницу города Родос. После оказания первой помощи шестерых отпустили, остальных оставили под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае на Украине во Львове неизвестные сожгли цыганский табор. Менее двух недель спустя цыганский табор подвергся нападению в Тернополе. Полиция задержала 12 человек, которые с битами напали на цыган, чтобы «разогнать» их.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тернополе неизвестные с битами напали на цыганский табор

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Криминальные разборки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить