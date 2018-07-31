Британия вывезла в 2014 году из Ливии будущего «манчестерского террориста»

Лондон, , 15:37 — REGNUM Террорист Салман Абеди, в мае 2017 года устроивший взрыв на концерте в Манчестере, был тремя годами ранее эвакуирован из Ливии британскими военными моряками. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Соединённого Королевства сообщает газета Daily Mail.

По сведениям издания, британский корабль HMS Enterprise в августе 2014 года вывез 19-летнего британского гражданина Салмана Абеди из зоны боевых действий в Ливии на Мальту, откуда будущий террорист затем прилетел домой — в Манчестер.

Собеседник издания в британском правительстве заявил, что совершённый 22 мая 2017 года теракт — «невероятное предательство» со стороны спасённого британскими моряками Абеди.

Напомним, в результате взрыва на концерте в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Тогда ответственность за злодеяние взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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