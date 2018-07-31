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Жителей Севастополя могут эвакуировать из-за оползня

Происшествия

Оседание почвы произошло в районе мыса Толстый

Жителей Севастополя могут эвакуировать из-за оползня
Оползень

Севастополь, 31 июля 2018, 15:35 — REGNUM  Власти Севастополя не исключают эвакуацию жителей из-за оползня на Северной стороне города. Об этом сообщил 31 июля журналистам исполняющий обязанности спикера Заксобрания Александр Кулагин.

Он отметил, что ночью зафиксировано движение оползня в районе, где в летний период останавливается множество отдыхающих. Не исключено, что людей разместят в одной из школ.

Ранее местные СМИ сообщили об оползне, который произошел 30 июля в районе мыса Толстый на Северной стороне Севастополя. В расположенном здесь садовом товариществе обрушились две хозяйственные постройки, под угрозой обрушения оказались жилой двухэтажный дом и строящееся здание. Эвакуированы восемь человек.

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Оползни, лавины, сели
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