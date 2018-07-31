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В Киеве не нашли взрывчатку в здании телеканала «Интер»

Происшествия

По факту ложного сообщения будет возбуждено уголовное дело

Киев, 31 июля 2018, 15:29 — REGNUM  Проведенная в здании украинского телеканала «Интер» проверка показала отсутствие опасных предметов, о которых сообщал звонивший, сообщила 31 июля пресс-служба киевской полиции.

«После тщательной проверки объекта правоохранители опасных предметов не обнаружили», — говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции Киева принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва. В настоящее время устанавливается личность звонившего.

Напомним, о том, что в полицию поступил сигнал о взрывном устройстве в здании «Интера» утром сообщили местные СМИ.

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Телефонный терроризм
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