В Киеве не нашли взрывчатку в здании телеканала «Интер»

Киев, , 15:29 — REGNUM Проведенная в здании украинского телеканала «Интер» проверка показала отсутствие опасных предметов, о которых сообщал звонивший, сообщила 31 июля пресс-служба киевской полиции.

«После тщательной проверки объекта правоохранители опасных предметов не обнаружили», — говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции Киева принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва. В настоящее время устанавливается личность звонившего.

Напомним, о том, что в полицию поступил сигнал о взрывном устройстве в здании «Интера» утром сообщили местные СМИ.