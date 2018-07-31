ЛНР: Киев перебросил к линии фронта польских женщин-снайперов

Луганск, , 15:26 — REGNUM Польских снайперов женского пола перебросил Киев в Донбасс для ведения боевых действий, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 31 июля «Луганский информационный центр».

По его словам, польская частная военная компания предоставила ВСУ «валькирий» — женщин-снайперов, которые будут работать на передовой в Донбассе. Марочко добавил, что украинская оперативно-тактическая группировка (ОТГ) «Север» также готовит на своем полигоне снайперов для работы на фронте. Лучшие снайперы будут тренироваться вместе с иностранными инструкторами.

Напомним, Киев регулярно привлекает наемников для войны в Донбассе. Так, ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) заявили, что Украина ведет переговоры с частными военными компаниями из США и Польши для использования наемников в гражданской войне.

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