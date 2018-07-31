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Неизвестные с закрытыми лицами остановили электричку в Киеве

Происшествия

Инцидент произошел в понедельник, 30 июля, на территории Подольского района

Киев, 31 июля 2018, 15:03 — REGNUM  Группа неизвестных в балаклавах остановила электричку в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе полиции украинской столицы.

Инцидент произошел в понедельник, 30 июля, на территории Подольского района.

По данным полиции, злоумышленники остановили поезд между станциями «Сырец» и «Вышгородская». Затем молодые люди с закрытыми лицами стали разрисовывать вагоны, а когда вышел машинист — начали бросать камни.

По последним данным, в результате инцидента пострадал 21-летний мужчина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить причастных к данному правонарушению лиц.

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