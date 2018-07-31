В Москве подрались мигранты из Киргизии и Узбекистана. Погиб один человек

Москва, , 15:03 — REGNUM На стройке в столице России произошла групповая драка между гражданами Киргизсии и гражданами Узбекистана. В ходе драки погиб один киргизстанец. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба киргизского посольства.

Согласно имеющейся информации, причиной смерти киргизстанца стало падение с высоты.

Кузьминское межрайонное следственное отделение Следственного комитета России по Москве проводит проверку по данному факту. За участие в драке задержаны четыре гражданина Киргизии и более десяти граждан Узбекистана.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, около 730 тысяч граждан Киргизии работают за рубежом. Из них 88% или около 640 тысяч человек отправились на заработки в Россию. По неофициальной информации, вне республики трудятся свыше миллиона киргизстанцев (шестая часть населения страны).