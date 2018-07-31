Два террориста оказались среди эвакуированных из Ливии британским флотом

Лондон, , 14:54 — REGNUM Британский королевский флот спас в Ливии террориста Салмана Абеди, устроившего теракт в Манчестере в мае 2017 года, пишет газета Daily Mail 31 июля.

Британский гражданин Абеди и его младший брат Хашем, оказались среди ста британцев, эвакуированных из Ливии в 2014 году в момент, когда там разразилась гражданская война. Они проводили отпуск в стране происхождения своих родителей. Как утверждают источники в силах безопасности, в то время братья еще не подверглись радикализации.

В мае 2017 года Салман Абеди устроил взрыв на концерте певицы Арианы Гранде в своем родном городе Манчестере, убив 22 человека. Его брат арестован как участник ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).