Житель Обнинска два месяца прятал на балконе трупы убитых женщин

Калуга, , 14:32 — REGNUM Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Обнинска. Мужчина обвиняется в убийстве сожительницы и её дочери. Об этом 31 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Обнинску СУ СК России по Калужской области Елена Мосина.

По её словам, в феврале 2018 года обвиняемый, находясь в квартире одного из домов в Обнинске, заподозрил 35-летнюю дочь своей сожительницы в краже 50 тыс. рублей, в связи с чем между ними произошел конфликт, к которому, защищая дочь, присоединилась и 57-летняя мать женщины. В ходе конфликта мужчина множественными ударами молотка убил обеих женщин. Тела погибших он завернул в одеяла и положил на балконе, где они были обнаружены 26 апреля 2018 года.

После совершенного преступления обвиняемый длительное время вводил в заблуждение мать сожительницы, придумывая различные причины отсутствия женщин дома. В итоге она обратилась в полицию с заявлением о пропаже близких лишь в апреле.

Допрошенные в ходе расследования соседи рассказали, что слышали шум, доносящийся из квартиры погибших, а впоследствии на их балкон стали падать сверху капли красного цвета, но они не придали этому значения.

«Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. Кроме этого, следствием собрана достаточная доказательственная база, в том числе заключения генетических экспертиз, показания свидетелей, в связи с чем обвинительное заключение по делу утверждено прокурором, и в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом», — заявила Елена Мосина.

Напомним, в Калужской области в первом полугодии 2018 года раскрываемость убийств составила 92%. Всего было раскрыто 24 убийства, а также 19 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего впоследствии смерть потерпевшего.