Донецк, , 14:25 — REGNUM В селе Саханка погибли двое военнослужащих ДНР из-за обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

«В результате минометного обстрела с. Саханка двое наших защитников погибли», — сказал Безсонов.

По его словам, украинские военные, осуществлявшие обстрел села, вели корректировку огня с помощью БПЛА.

Напомним, гражданская война в Донбассе, вспыхнувшая после госпереворота в Киеве, продолжается четыре года. Новые власти Украины направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей Луганской и Донецкой областей.

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