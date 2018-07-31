Вторник, 31 Июля 2018 года
14:26:39 МСК

Движение на Ярославском шоссе восстановлено после обрушения моста

Происшествия

Самосвал зацепил надземный переход откинувшимся кузовом

Пушкино, Московская область, 31 июля 2018, 14:09 — REGNUM  В районе подмосковного города Пушкино, где обрушился пешеходный мост, восстановлено движение транспорта. Об этом 31 июля сообщает пресс-центр регионального управления МЧС.

Движение по Ярославскому шоссе возобновлено в обоих направлениях. Для ликвидации последствий аварии привлекались 50 человек, было задействовано 19 единиц техники, отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 июля на 33 км трассы М-8 «Холмогоры» самосвал повредил надземный пешеходный переход произвольно откинувшимся кузовом. Мост обрушился на дорогу, движение оказалось блокировано.

Читайте ранее в этом сюжете: Рухнувший в Пушкинском районе Подмосковья мост начали убирать с трассы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить