Движение на Ярославском шоссе восстановлено после обрушения моста

Пушкино, Московская область, , 14:09 — REGNUM В районе подмосковного города Пушкино, где обрушился пешеходный мост, восстановлено движение транспорта. Об этом 31 июля сообщает пресс-центр регионального управления МЧС.

Движение по Ярославскому шоссе возобновлено в обоих направлениях. Для ликвидации последствий аварии привлекались 50 человек, было задействовано 19 единиц техники, отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 июля на 33 км трассы М-8 «Холмогоры» самосвал повредил надземный пешеходный переход произвольно откинувшимся кузовом. Мост обрушился на дорогу, движение оказалось блокировано.

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