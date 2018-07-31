В Белгородской области ищут убийцу девятилетней девочки

п. Уразово, Белгородская область, , 14:05 — REGNUM В поселке Уразово Валуйского района Белгородской области полиция и волонтеры обнаружили тело девятилетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба СК СК РФ по Белгородской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления статьи «Убийство малолетнего». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, а также будет проведено опознание погибшей.

Специалисты допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, соседей, а также изучают условия жизни и окружение ребенка и проводят другие действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Кроме того, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям органов профилактики.