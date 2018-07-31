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В Белгородской области ищут убийцу девятилетней девочки

Происшествия

Причины смерти ребенка устанавливаются

п. Уразово, Белгородская область, 31 июля 2018, 14:05 — REGNUM  В поселке Уразово Валуйского района Белгородской области полиция и волонтеры обнаружили тело девятилетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба СК СК РФ по Белгородской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления статьи «Убийство малолетнего». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, а также будет проведено опознание погибшей.

Специалисты допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, соседей, а также изучают условия жизни и окружение ребенка и проводят другие действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Кроме того, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям органов профилактики.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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