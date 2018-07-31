Подозреваемые в убийстве отца девушки пожаловались на действия полиции

Москва, , 13:55 — REGNUM Три сестры, обвиняемые в убийстве 57-летнего отца, заявили о нарушении своих прав при задержании. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Девушки, одной из которых еще нет 18 лет, утверждают, что полицейские не разъяснили им права, предусмотренные Конституцией. Так, статья 51 гласит, что человек вправе не давать показаний против себя.

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Кроме того, девушкам не дали позвонить по телефону и взяли первоначальные показания без присутствия адвоката. Две из задержанных имеют резаные раны, отметил он в беседе с ТАСС.

Свои претензии подозреваемые высказали в беседе с членами ОНК, которые посетили девушек в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в одном из домов на Алтуфьевском шоссе был обнаружен мертвым 57-летний мужчина. В убийстве заподозрили его дочерей, которые на допросе признались, что расправились с отцом. Девушкам предъявили обвинения в групповом убийстве по предварительному сговору.

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