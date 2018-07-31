В Москве экстренно госпитализирован Аскольд Запашный

Москва, , 13:41 — REGNUM Художественный руководитель Большого Московского государственного цирка Аскольд Запашный экстренно госпитализирован в одну из больниц Москвы, данную информацию подтвердил в эфире радиостанции «НСН» директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

«Врачи сейчас разбираются. Я с ним каждый 15 минут разговариваю по телефону. Он ехал на работу, у него прихватило живот. Вызвали скорую, он сейчас находится в больнице вместе с супругой, мама туда выехала», — сказал брат известного дрессировщика.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Эдгард Запашный подчеркнул, что с его братом «ничего серьёзного не происходит». По его словам, намеченный на 1 августа спектакль отменять не будут. Ранее СМИ сообщили о госпитализации Аскольда Запашного из-за приступа панкреатита.