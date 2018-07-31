На Ставрополье экс-сотрудники ГИБДД за взятку отделались штрафом

Ставрополь, , 13:40 — REGNUM Двое бывших сотрудников ГИБДД на Ставрополье признаны виновными в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба краевого СУ СКР. Несмотря на достаточно тяжкие обвинения, оба отделались штрафами.

По версии следствия, два инспектора дорожно-патрульной службы ОГИББД отдела МВД России по Кочубеевскому району (на данный момент — уже бывшие) ночью 29 октября 2017 года на автомобильной трассе «Кавказ» остановили автомашину, отъехавшую от одного из кафе. За рулем находилась женщина. Полицейские заявили ей, что точно знают, что она употребляла алкоголь, и предложили передать им 50 тыс. за несоставление протокола. За деньгами полицейские доехали до дома нарушительницы, там она и заплатила им. После получения денег женщине вернули ранее изъятые водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Решением суда одному из сотрудников полиции назначено наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей, второму — в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.