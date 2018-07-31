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85 зданий в Сукабуми повреждены приливами волн

Происшествия

Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями города Сукабуми, Западная Ява, отметило, что по меньшей мере 85 зданий повреждены сильными приливами волн

85 зданий в Сукабуми повреждены приливами волн
Кацусика Хокусай. Большая волна в Канагаве (фрагмент). 1823-1831

Сукабуми, Индонезия, 31 июля 2018, 13:51 — REGNUM  Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями города Сукабуми, Западная Ява, отметило, что по меньшей мере 85 зданий повреждены сильными приливами волн, сообщает Antaranews.

В результате пострадали 39 киосков, расположенных на побережье Карангаву, пляж Кэмп-Дэвид, 30 коммерческих помещений, несколько магазинов, три жилых дома и два предприятия. Сильные волны также повредили два автомобиля.

400-метровая стена для удержания волн полностью разрушена.

Потери оцениваются более чем в 500 млн рупий, человеческих жертв нет.

Пострадавшим жителям предоставлена еда, вода, одежда и спальное белье.

Напомним, что несколько дней назад высота волн могла достигать шести метров и угрожала прибрежным территориям Индонезии.

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