85 зданий в Сукабуми повреждены приливами волн

Сукабуми, Индонезия, , 13:51 — REGNUM Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями города Сукабуми, Западная Ява, отметило, что по меньшей мере 85 зданий повреждены сильными приливами волн, сообщает Antaranews.

В результате пострадали 39 киосков, расположенных на побережье Карангаву, пляж Кэмп-Дэвид, 30 коммерческих помещений, несколько магазинов, три жилых дома и два предприятия. Сильные волны также повредили два автомобиля.

400-метровая стена для удержания волн полностью разрушена.

Потери оцениваются более чем в 500 млн рупий, человеческих жертв нет.

Пострадавшим жителям предоставлена еда, вода, одежда и спальное белье.

Напомним, что несколько дней назад высота волн могла достигать шести метров и угрожала прибрежным территориям Индонезии.