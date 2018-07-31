Девять жителей Кабардино-Балкарии пострадали во время урагана

Нальчик, , 13:27 — REGNUM Медицинская помощь оказана девяти пострадавшим в результате урагана в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии. Об этом 31 июля на совещании в Нальчике сообщил министр здравоохранения региона Марат Хубиев.

Семь человек пострадали в селении Карагач и двое — в станице Солдатская. Люди получили переломы, ушибы и ссадины. Госпитализация никому не потребовалась, медики оказали людям помощь амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 30 июля Кабардино-Балкарию накрыло ливнями с градом и штормовым ветром. Сильнее других пострадал Прохладненский район, семь населенных пунктов в котором остались без электричества. В одном из поселков поврежден наземный газопровод.

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