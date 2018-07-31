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Госпитализированы пятеро рабочих ОЭЗ «Липецк»

Происшествия

Сотрудники недавно открытого завода отравились аммиаком

Грязи, Липецкая область, 31 июля 2018, 13:25 — REGNUM  В Особой экономической зоне «Липецк» на заводе ГК «Белая дача» рабочие отравились аммиаком. Об этом сообщил портал LipetskMedia co ссылкой на собственный источник.

По данным портала, ЧП произошло в ночь с 30 на 31 июля. Пять человек с предварительным диагнозом «отравление аммиаком» были доставлены в больницу города Грязи.

Завод «Белая дача» в ОЭЗ Липецк, построенный совместно с голландскими инвесторами, начал работу весной 2018 года. Предприятие специализируется на изготовлении картофеля-фри, который поставляется в крупнейшие сети общепита.

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Производственный травматизм и охрана труда
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