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Рухнувший в Пушкинском районе Подмосковья мост начали убирать с трассы

Происшествия

Для переключения автомобильного движения на региональную дорожную сеть ремонтники разобрали ограждение трассы

Москва, 31 июля 2018, 13:13 — REGNUM  Бригады Росавтодора приступили к ликвидации последствий аварии на 30-м километре трассы М-8 в Пушкинском районе Московской области, где грузовик зацепил и обрушил пешеходный мост. Об этом сообщает 31 июля пресс-служба ведомства.

«На место ДТП дорожные службы доставили тяжелый кран. В ближайшие минуты дорожники приступят к ликвидации последствий аварии — им предстоит убрать обломки искусственного сооружения с проезжей части, после чего движение на участке будет восстановлено», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что для переключения автомобильного движения на региональную дорожную сеть ремонтники уже разобрали барьерное ограждение трассы.

Напомним, 31 июля на дороге М-8 «Холмогоры», являющейся продолжением Ярославского шоссе, грузовой автомобиль, двигавшийся с поднятым кузовом, задел конструкцию пешеходного моста, отчего сооружение рухнуло, перекрыв движение по автомагистрали.

Читайте развитие сюжета: Движение на Ярославском шоссе восстановлено после обрушения моста

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Дорожно-транспортные происшествия
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