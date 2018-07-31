Рухнувший в Пушкинском районе Подмосковья мост начали убирать с трассы

Москва, , 13:13 — REGNUM Бригады Росавтодора приступили к ликвидации последствий аварии на 30-м километре трассы М-8 в Пушкинском районе Московской области, где грузовик зацепил и обрушил пешеходный мост. Об этом сообщает 31 июля пресс-служба ведомства.

«На место ДТП дорожные службы доставили тяжелый кран. В ближайшие минуты дорожники приступят к ликвидации последствий аварии — им предстоит убрать обломки искусственного сооружения с проезжей части, после чего движение на участке будет восстановлено», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что для переключения автомобильного движения на региональную дорожную сеть ремонтники уже разобрали барьерное ограждение трассы.

Напомним, 31 июля на дороге М-8 «Холмогоры», являющейся продолжением Ярославского шоссе, грузовой автомобиль, двигавшийся с поднятым кузовом, задел конструкцию пешеходного моста, отчего сооружение рухнуло, перекрыв движение по автомагистрали.

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