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Рекордная жара в Японии стала причиной смерти сотен людей

Происшествия

Температура поднималась выше 40 градусов по Цельсию

Рекордная жара в Японии стала причиной смерти сотен людей
Пекло

Токио, 31 июля 2018, 13:10 — REGNUM  Экстремальная жара в Японии стала причиной смерти по меньшей мере 300 человек, сообщает 31 июля Anadolu.

Температура в стране восходящего солнца достигала выше 40 градусов по Цельсию, по данным экспертов это температурный рекорд за всю историю государства.

Около 200 человек погибли из-за тепловых ударов, остальные — от прочих полезней, которые обостряются во время высоких температур.

Кроме того, порядка 57 тыс. человек в период с 30 апреля по 29 июля чувствовали недомогание из-за жары и обратились по этой причине в медицинские службы.

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Жара, засуха
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