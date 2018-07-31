20 лет тюрьмы грозит жителю Ростовской области за насилие над детьми

Ростов-на-Дону, , 13:09 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), фигурантом которого стал 48-летний мужчина. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении СКР, подозреваемый в развращении детей задержан и заключён под стражу.

Следователи полагают, что в течение трёх лет — с сентября 2015 года по июль 2018 года — житель посёлка Черевкова Красносулинского района издевался над детьми 2008, 2009, 2011 и 2014 года рождения. Преступления мужчина совершал по месту жительства. Его жертвами стали три девочки и мальчик.

Следователям теперь предстоит восстановить всю картину событий. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что ранее житель Ростовской области был судим за аналогичное преступление — совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего.

Некоторые источники уточняют, что подозреваемый, ранее трудившийся на шахте, был безработным и жил в одном доме вместе с семьёй своей сожительницы. Все пострадавшие были её внуками. О странных наклонностях дедушки с мамой поделилась одна из его жертв. После этого в отделение полиции поступило заявление. Теперь детям необходима психологическая помощь. Как повлияет на их дальнейшую жизнь произошедшее, ещё неизвестно.