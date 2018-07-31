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Обстрелы ВСУ привели к гибели двух жителей ДНР в селе Саханка

Происшествия

Ещё двое мирных жителей получили ранения

Обстрелы ВСУ привели к гибели двух жителей ДНР в селе Саханка
Теодор Жерико. Плот «Медузы» (фрагмент). 1818-1819

Донецк, 31 июля 2018, 13:00 — REGNUM  Двое жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в результате обстрела украинскими силовиками села Саханка на юге республики. Об этом сообщил 31 июля начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По словам представителя военного ведомства ДНР, в результате минометного обстрела Саханки двое местных жителей погибли, ещё двое получили ранения.

«В ходе ведения нами оборонительного огня из разрешенного Минскими соглашениями вооружения двое оккупантов были убиты и четверо ранены», — отметил Безсонов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 30 июля украинские военнослужащие обстреляли на территории ДНР населённые пункты Спартак, Ясиноватая, Еленовка, Минеральное, Ленинское, Октябрь, Коминтерново и Саханка. Каратели вели огонь из миномётов, гранатомётов, крупнокалиберного и снайперского оружия.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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