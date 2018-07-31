Эксперт призвал психологов поработать с сестрами, убившими своего отца

Москва, , 13:23 — REGNUM Убийство отца, совершенное 27 июля в Москве тремя сестрами, напоминает возмездие, считает председатель экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков. Об этом он заявил 31 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Как же надо было довести трёх девушек, чтобы они это сделали! — задался вопросом Цветков. — Сложно предположить, что три человека могли просто сойти с ума и совершить такое. Это первое. Второе — исходя из того, что мы знаем из открытых источников, это не было самозащитой. Это больше напоминает месть или возмездие».

Цветков также обратил внимание, что девушки не пытались спрятать тело и сами заявили в полицию.

«У каждой из них была своя роль, — предположил Цветков. — Кто-то из них был зачинщицей. Сейчас важно сделать так, чтобы эти три девочки не обозлились на весь мир. Чтобы с ними серьёзно поработали психологи. Важно, чтобы они получили соответствующее образование, чтобы потом, выйдя на свободу, они могли войти в общество и поняли, что убийство — это не решение проблемы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сёстрам, подозреваемым в убийстве отца в Москве ужесточили обвинение. Трём девушкам предъявлены обвинения в групповом убийстве по предварительному сговору. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство без отягчающих обстоятельств».

Также отметим, что 27 июля в Москве, в одном из домов на Алтуфьевском шоссе, было обнаружено тело 57-летнего мужчины со следами насильственной смерти. По подозрению в совершении данного преступления полиция задержала трёх его дочерей, которые позже в ходе допроса признали свою вину.

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