Житель центра России подозревается в краже тюбетеек в Югре

Нижневартовск, Югра, , 13:02 — REGNUM Спустя полгода полицейским Югры удалось обнаружить и задержать мужчину, который украл у своей знакомой шесть тюбетеек на общую сумму 19 тысяч рублей. Дорогостоящие головные уборы злоумышленник сбыл на рынке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Кража произошла в начале 2018 года. Жительница Нижневартовска «пригрела» 39-летнего мужчину из Самарской области, которому негде было жить. Жилец в итоге украл у неё шесть тюбетеек и скрылся в неизвестном направлении. Женщина обратилась в полицию.

Подозреваемый был неуловим, меняя адреса проживания. Когда всё-таки мужчину удалось задержать, выяснилось, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

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