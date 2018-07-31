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Обрушившего мост в Подмосковье водителя грузовика опрашивают в полиции

Происшествия

Устанавливаются причины, по которым грузовик врезался в опору

Пушкино, Московская область, 31 июля 2018, 12:47 — REGNUM  Сотрудники полиции Московской области опрашивают водителя грузовика, который врезался в опору наземного пешеходного перехода, сообщил 31 июля журналистам источник в ГУМВД по Московской области.

По его словам, опрос проводится в рамках проверки, которая призвана восстановить картину происшествия. В частности, уточняются причины, по которым грузовик врезался в опору моста.

Напомним, инцидент произошел на федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» в Пушкинском районе Московской области. Столкновение с опорой привело к обрушению моста, после чего было перекрыто движение в обе стороны. Пострадавших, кроме самого водителя, нет. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

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Дорожно-транспортные происшествия
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