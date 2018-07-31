Вторник, 31 Июля 2018 года
12:48:40 МСК

Жителя Ростовской области подозревают в сексуальном насилии над детьми

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Жителя Ростовской области подозревают в сексуальном насилии над детьми
Цитата из х/ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия
Развратник

Ростов-на-Дону, 31 июля 2018, 12:42 — REGNUM  48-летний мужчина, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей, задержан в Ростовской области. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

«Следственным отделом … возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя», — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, проживающий в п. Черевкова Красносулинского района, совершил преступления в отношении четырех малолетних детей в период с сентября 2015 года по июль 2018 года.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

Читайте также: В Непале арестовали двух французов, подозреваемых в педофилии

А также: Обвиненному в домогательствах главе CBS дали «отсрочку»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить