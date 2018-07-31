Жителя Ростовской области подозревают в сексуальном насилии над детьми

Ростов-на-Дону, , 12:42 — REGNUM 48-летний мужчина, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей, задержан в Ростовской области. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

«Следственным отделом … возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя», — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, проживающий в п. Черевкова Красносулинского района, совершил преступления в отношении четырех малолетних детей в период с сентября 2015 года по июль 2018 года.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

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