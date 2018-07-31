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В ЛНР местный житель пытался безнаказанно украсть орден Красной Звезды

Происшествия

Вор попал под суд

Луганск, 31 июля 2018, 12:34 — REGNUM  Житель Луганска был приговорен к двум годам тюрьмы за кражу ордена Красной Звезды и последующую его продажу, сообщает 31 июля «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, подсудимый в марте 2018 года употреблял алкогольные напитки вместе со своим приятелем, который был военнослужащим. Пока шло застолье, обвиняемый увидел у приятеля орден Красной Звезды, морской кортик и парадный ремень. Пока никто не видел, преступник выкрал указанные вещи, а позже продал орден. Свою вину подсудимый полностью признал.

Напомним, ранее в МГБ ЛНР за помощью обратился невольный украинский «диверсант», которого угрозами заставили подписать договор о сотрудничестве в службе безопасности Украины.

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