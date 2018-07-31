Подростки устроили «оргию» в одном из детских садов Забайкалья

Чита, , 12:34 — REGNUM Видеозапись «оргии» подростков в детском саду «Солнышко» села Тупик Тунгиро-Олёкминского района Забайкальского края попала в интернет. Как сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» местный житель, вечеринка проходила в ночь на 5 июля. На кадрах видно, как примерно 10 подростков устроили вечеринку с алкоголем, купанием в баке питьевой воды и «оргией» на детских кроватях.

Доподлинно неизвестно, но местные жители утверждают, что несколько принимавших участие в «оргии» подростков якобы являются детьми сотрудников районной администрации. Также непонятно, каким образом дети без ведома взрослых попали в охраняемое помещение. Возможно, молодых людей в здание запустила недавно принятая на работу сторож.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2018 года объектом посягательств подростков стал детский сад «Ручеёк» в Краснокаменске (Забайкальский край). Проникнув внутрь, они оставили после себя разбитые горшки с цветами и стёкла веранд, измазанную краской горку, сломанные игрушки и перевернутую мебель.

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