Маленькая девочка утонула в частном бассейне в Ленобласти

Гатчина, Ленинградская область, , 12:29 — REGNUM Трагический случай произошел в Гатчинском районе Ленинградской области: девочка двух лет от роду захлебнулась в бассейне в частном доме и скончалась, несмотря на усилия медиков. Это уже второй случай гибели ребенка в регионе за последние дни, связанный с загородными бассейнами.

Как сообщает 31 июля агентство «Оперативное прикрытие», в поселке Терволово на территории частного дома около 16:00 30 июля девочку на время оставили без присмотра в бассейне. За это время малышка погрузилась в воду.

«Родители в 16:30 привезли девочку в Гатчинскую межрайонную больницу. Несмотря на усилия врачей, через 50 минут ребенок скончался», — отмечает источник.

Как уточнили в Следственном управлении СКР по Ленобласти, возраст погибшей девочки — 1 год 11 месяцев, а захлебнулась она в стационарном, облицованном кафельной плиткой бассейне на территории частного домовладения.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 июля трехлетняя девочка из Санкт-Петербурга погибла от поражения электрическим током на даче в Кировском районе Ленинградской области. Девочка прикоснулась к электронасосу, который качал воду в бассейн, и получила смертельный удар электрическим током.

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