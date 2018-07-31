Полиция Москвы изъяла у наркоторговцев более 40 кг героина

Москва, , 12:29 — REGNUM Крупная партия героина — более 40 килограмм — была изъята сотрудниками ГУ МВД России по Москве в ходе задержания и обысков членов организованной преступной группировки, сообщила 31 июля пресс-служба ведомства.

Сначала были задержаны четверо членов группы. Во время обыска у одного из них было изъято 14,5 кг неизвестного вещества. Экспертиза показала, что в обнаруженном веществе содержится героин. Еще 26 кг наркотиков было найдено после задержания организатора группы.

Сотрудники полиции установили, что запрещенные средства распространялись через тайники на территории Москвы, Московской, Воронежской, Тульской, Калужской, Нижегородской областей. В настоящее время в отношении наркоторговцев возбуждены уголовные дела в соответствии со ст. 30 УК РФ и ст. 228.1 УК РФ.

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