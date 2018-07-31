Грузовик протаранил надземный пешеходный переход в Подмосковье

Пушкино, Московская область, 31 июля 2018, 11:57 — REGNUM В Пушкинском районе Подмосковья грузовик «зацепил» надземный пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального дорожного агентства (Росавтодор).
ДТП произошло сегодня, 31 июля, на 30-м км трассы М-8 «Холмогоры».
"Водитель грузового автомобиля не учел его габариты и повредил надземный пешеходный переход», — говорится в сообщении.
Из-за ДТП на трассе образовалась крупная пробка, движение было временно закрыто.
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