Грузовик протаранил надземный пешеходный переход в Подмосковье

Пушкино, Московская область, , 11:57 — REGNUM В Пушкинском районе Подмосковья грузовик «зацепил» надземный пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

ДТП произошло сегодня, 31 июля, на 30-м км трассы М-8 «Холмогоры».

"Водитель грузового автомобиля не учел его габариты и повредил надземный пешеходный переход», — говорится в сообщении.

Из-за ДТП на трассе образовалась крупная пробка, движение было временно закрыто.

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