Учителя в Чувашии подозревают в развратных действиях

Чебоксары, , 11:50 — REGNUM В Чувашии по подозрению в развратных действиях задержан 79-летний житель Чебоксар, который преподавал шашки. Жертвой стала семилетняя ученица, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Пожилого учителя подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней с использованием её беспомощного в силу возраста состояния»).

«По версии следствия, в Новочебоксарске подозреваемый с ведома администрации одной из местных школ проводил на её территории во внеурочное время занятия по шашкам с 7-летней ученицей. Днем 26 июля 2018 года во время одного из таких занятий злоумышленник совершил в отношении неё действия сексуального характера. О случившемся потерпевшая рассказала вечером того же дня своей матери, после чего та обратилась в правоохранительные органы», — сказал Олег Дмитриев.

Подозреваемый заключён под стражу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. С потерпевшей организовано проведение психолого-диагностических, реабилитационных и профилактических мероприятий, продолжается. В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц школы.

Напомним, в июле в Чебоксарах было возбуждено уголовное дело в отношении 71-летнего пенсионера, которого подозревают в развратных действиях в отношении ребёнка на территории парка культуры и отдыха «Лакреевский лес». Также в июне в Чувашии было завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего нижегородца, которого обвиняют в развратных действиях и порнографии. Пострадавшими проходят 11 несовершеннолетних из пяти регионов

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Следственное управление СКР по Чувашии напоминает о работе прямой круглосуточной телефонной линии «Ребенок в опасности». По телефонам 8 (8352) 624−657 или 123 (с мобильного телефона) можно сообщать о противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних.