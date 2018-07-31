Тесный бизнес? В Оренбуржье сгорел магазин: есть жертва

Гай, Оренбургская область, , 11:25 — REGNUM В Гае Оренбургской области задержана и взята под стражу группа злоумышленников, которых обвиняют в поджоге магазина. Во время пожара обнаружено тело одного из работников, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

По данным силовиков, в ночь на 11 июля в Гае горело помещение магазина. Причиной пожара стал поджог. Согласно основной версии, мотивом для преступления стала конкуренция. Заказчик поджога торговал аналогичным промтоваром и посчитал, что с открытием нового магазина конкурент перетянет к себе часть клиентов. Он подговорил двух знакомых за вознаграждение сжечь торговую точку.

По стечению обстоятельств поздним вечером 11 июля продавец задержался на работе. Когда в окно полетели бутылки с горючей смесью, работник (иностранный гражданин) находился в магазине. Здание выгорело полностью, продавец скончался от отравления токсичными веществами, которые выделились при горении торговой точки.

В преступлении обвиняются три человека (жители Гая) в возрасте от 20 до 30 лет. Все они задержаны и признали свою вину.