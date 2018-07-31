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В посольстве России в Душанбе усилены меры безопасности

Происшествия

В выходныев Таджикистане произошла первая атака на иностранных граждан, ответственность за которую на себя взяла террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Душанбе, 31 июля 2018, 11:07 — REGNUM  Особые меры безопасности приняты для сотрудников российского посольства в Таджикистане в связи с недавним нападением на иностранных туристов на юге Таджикистана.

«В посольстве России в Таджикистане усилены меры безопасности для сотрудников дипломатического ведомства, особые меры по обеспечению безопасности предприняла и таджикская сторона», — цитирует «Спутник-Таджикистан» слова советника-посланника посольства Шамиля Шамсутдинова.

Отметим, что еще вчера, 30 июля, во время совещания правительства Таджикистана было объявлено об усилении мер охраны и правопорядка на территории всей страны, особенно на стратегических объектах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Дангаринском районе Таджикистана были убиты четверо иностранных велотуристов, ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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