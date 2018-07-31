Большой лесной пожар тушат на западе Ленобласти

Кингисепп, Ленинградская область, , 11:07 — REGNUM Крупный лесной пожар возник в понедельник, 30 июля, в Кингисеппском районе Ленинградской области. Работы по его тушению шли всю ночь и продолжаются во вторник, 31 июля.

«Вблизи Кингисеппа произошло возгорание лесополосы. Тушили пожарными расчетами, пожарным поездом, сегодня с раннего утра работает авиация. Ночью стоял жуткий смог над городом. Сейчас ситуация гораздо лучше», — рассказали жители региона в одной из групп в соцсети.

Как уточнили в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области, низовой лесной пожар был обнаружен в районе железнодорожного перегон Веймарн — Кингисепп на площади 16 гектаров. Частично огонь полыхал на землях Минобороны.

К месту ЧП были направлены профессиональные пожарные, члены добровольного пожарного отряда «Евроспас», оперативная группа Кингисеппского пожарно-спасательного гарнизона, представители областного учреждения «Ленобллес», ФГАУ «Оборонлес» и другие службы.

К месту тушения прибыл пожарный поезд со станции Гатчина. «В настоящий момент работы продолжаются. Всего к ликвидации последствий происшествия привлечено 25 человек и 8 единиц техники», — отметили в ГУ МЧС по Ленобласти.

Всего же на территории региона за минувшие сутки зафиксировано девять природных пожаров на площади 24 га. Ликвидировано семь пожаров, борьба с огнем по еще двум локациям продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сухой жаркой погоды, в связи с повышением пожарной опасности, правительством Ленинградской области на территории региона введен особый противопожарный режим.

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