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Туристы попали под камнепад в горах Киргизии. Погиб казахстанец

Происшествия

Ранены граждане Казахстана и России

Бишкек, 31 июля 2018, 11:05 — REGNUM  В горах Киргизии группа туристов попала под камнепад. Инцидент произошел накануне, 30 июля, в районе ледника Скрябина в 40 километрах от киргизской столицы, пишет «Tengrinews.kz» со ссылкой на информацию МЧС Казахстана.

По данным ведомства, в результате этого происшествия пострадали несколько граждан Казахстана и России. Один казахстанский турист погиб.

Для оказания помощи и эвакуации пострадавших туристов министерство чрезвычайных ситуаций Казахстана сегодня, 31 июля, направило к месту происшествия вертолет Ми-171 со спасателями, сообщило издание.

ИА REGNUM напоминает, что в распоряжении МЧС Киргизии в настоящее время есть только один вертолет, которому уже более 25 лет. Последние несколько лет он находится в нерабочем состоянии и требует капитального ремонта, стоимость которого оценивают в 246 млн рублей.

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