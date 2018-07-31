Фальшивки в Чувашии: какие купюры чаще подделывают и как их отличить

Чебоксары, , 10:42 — REGNUM В Чувашии продолжает сокращаться количество выявленных поддельных купюр. В I полугодии число выявленных фальшивок снизилось на 15%, сообщили ИА REGNUM в национальном банке Чувашии.

В январе-июне текущего года на территории республики выявлена 81 поддельная банкнота на сумму 292 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фальшивых банковских билетов сократилось на 15%. Больше всего среди выявленных подделок банкнот номиналом 5000 рублей — 53 штуки. Ещё 26 — фальшивые 1000-рублевые купюры, что на 32% меньше, чем было выявлено в I полугодии 2017 года. Также в 5,5 раз сократилось количество поддельных 500-рублевых банкнот.

Банкиры напоминают, что для определения подлинности 5-тысячных купюр необходимо проверять не менее трёх защитных признаков. К примеру, при наклоне банкноты модификации 2010 года блестящая горизонтальная полоса должна перемещаться от середины изображения герба Хабаровска вверх или вниз, а на защитной нити проявляться повторяющиеся числа «5000». На купюре образца 1997 года и модификации 2010 года под гербом города также должно быть видно обозначение номинала, а при увеличении изображения становятся различимы рисунки флоры и фауны Дальнего Востока.

«Если вы обнаружили банкноту, подлинность которой вызывает сомнения, следует обратиться в органы внутренних дел, либо сдать банкноту на экспертизу в подразделение любой кредитной организации, осуществляющее операции с наличными деньгами», — говорят в банке.

Факты сбыта поддельных денежных купюр ежемесячно регистрирует полиция. К примеру, в апреле одна из подделок была выявлена кассиром банка по Президентскому бульвару в Чебоксарах — при пересчете наличности, поступившей от бухгалтера мясокомбината, аппарат определил, что тысячерублевая банкнота фальшивая. По словам женщины, деньги к ним поступили из расположенных в районах республики магазинов. Вторая денежная купюра с признаками подделки также была выявлена сотрудниками банка по улице Карла Маркса среди выручки, поступившей из сети алкогольных магазинов. Также в апреле жительница Канаша пришла в банк, чтобы проверить 5-тысячную купюру, полученную от покупателя: работник киоска быстрого питания засомневалась в её подлинности и сообщила, что ночью этой банкнотой за кофе и бутерброды расплатился молодой мужчина. Специальный прибор подтвердил сомнения: банкнота оказалась фальшивой.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Ленинский районный суд Чебоксар вынес приговор фальшивомонетчику из Нижнего Новгорода, который реализовывал поддельные купюры номиналом 500 рублей. Только в Чувашии и Ивановской области полицейским удалось выявить больше 280 случаев сбыта фальшивок, которыми злоумышленник расплачивался на рынках и в небольших торговых точках. Суд назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и 160 тыс. рублей штрафа.

«Лучшей профилактикой фальшивомонетничества станет использование продавцами лупы с не менее 10-кратным увеличением для проверки микротекста на денежной купюре. Это на сегодняшний день единственный элемент, который крайне сложно сфальсифицировать. Работникам торговых учреждений не стоит пренебрегать специальными приборами, распознающими поддельные денежные знаки, и всегда использовать их при приеме денег», — рекомендуют в полиции.