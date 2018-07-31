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ВСУ 11 раз обстреляли ДНР за сутки

Происшествия

Под огонь попали восемь населенных пунктов

ВСУ 11 раз обстреляли ДНР за сутки
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Прикрытие. Минские соглашения

Донецк, 31 июля 2018, 10:39 — REGNUM  ВСУ 11 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 30 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские войска обстреляли ДНР на двух направлениях из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберного и снайперского оружия. Под огонь попали населенные пункты Спартак, Ясиноватая, Еленовка, Минеральное, Ленинское, Октябрь, Коминтерново и Саханка. Всего украинские войска выпустили по ДНР 81 единицу боеприпасов.

Сутками ранее из-за обстрелов ВСУ была обесточена Еленовка.

Напомним, в Донбассе с 1 июля объявлено перемирие, однако украинские войска не соблюдают его.

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