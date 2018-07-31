Несколько пассажирских поездов застряли из-за оползня на юго-западе Китая

Чэнду, Китай, , 10:38 — REGNUM Несколько пассажирских поездов застряли в результате схода оползня на юго-западе Китая, сообщает Куньминское бюро китайских железных дорог, передаёт 31 июля агентство Синьхуа.

Поезда K146 и K114, направлявшиеся из столицы провинции Юньнань города Куньмин в столицу провинции Сычуань город Чэнду, а также поезд K986, направлявшийся из Куньмина в столицу провинции Цинхай вынуждены были задержаться в связи с ремонтными работами на поврежденных железнодорожных линиях вследствие схода оползня.

Напомним, что участок железнодорожного полотна на линии Баоцзи — Чэнду был восстановлен спустя более, чем две недели ремонтных работ после схода оползня в провинции Чэнду на юго-западе Китая.

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