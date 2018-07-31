Пограничники обнаружили в Чечне тайник с автоматами и гранатометами

Грозный, , 10:37 — REGNUM Целый арсенал вооружения был обнаружен в Чечне. Тайник был замаскирован в лесу в приграничном Итум-Калинском районе. На него наткнулись во время несения службы пограничники, сообщили в военной комендатуре республики.

В схроне находились четыре автомата Калашникова, два гранатомета «Муха», один противотанковый гранатомет и огнемет РПО-А «Шмель». В тайнике также были обнаружены боеприпасы — магазины к автоматам Калашникова, 120 патронов к автомату калибра 5,45, четыре ручных гранаты, девять выстрелов к подствольному и автоматическому гранатометам, более 550 патронов калибра 7,62. Кроме того, здесь же находились медикаменты, пишет «Кавказский узел».

Владельцами оружия, предположительно, были боевики одной из бандгрупп, действовавших в горно-лесистой местности на юге Чечни. Все найденное передано на экспертизу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Пограничном управлении ФСБ ФР по Чечне сообщили, что на приграничной территории в Чечне был обнаружен заминированный тайник боевиков, оставленный еще около 10 лет назад. В нем находились противотанковый ракетный комплекс, реактивная система залпового огня «Смерч», самодельное взрывное устройство, пять минометных мин, гранатометный выстрел ВОГ-25, три гранаты РГД-5.