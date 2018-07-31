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В Китае наказали 32 повинных в смертельной трагедии при строительстве метро

Происшествия

Обрушение дорожного полотна произошло на месте строительства метро в городе Фошань. В результате трагедии 11 человек погибли, еще восемь получили ранения

Фошань, Китай, 31 июля 2018, 10:30 — REGNUM  Тридцать два человека были наказаны за смертельный обвал дороги, жертвами которого стали 11 человек в провинции Гуандун на юге Китая в феврале текущего года, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

Обрушение дорожного полотна произошло на месте строительства метро в городе Фошань. В результате трагедии 11 человек погибли, еще восемь получили ранения. Прямой экономический ущерб превысил 53,2 млн юаней ($7,9 млн).

Расследование выявило слишком высокие строительные риски и слишком позднюю эвакуацию пострадавших. Из 32 наказанных за инцидент, двое были помещены в полицейский участок, а остальные попали под дисциплинарные санкции в рамках своих ведомств.

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Напомним, что инцидент произошел 7 февраля 2018 года. Восемь человек погибли на месте, из троих пропавших без вести выживших найти не удалось.

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Происшествия на стройках
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