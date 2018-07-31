МВД Таджикистана: нападение на туристов организовала ПИВТ

Душанбе, , 10:22 — REGNUM Заказчик и члены группировки, совершившей наезд на иностранных велотуристов — члены Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), которые получили образование в Иране. Об этом сегодня, 31 июля, заявило МВД Таджикистана.

Отмечается, что задержанный руководитель преступной группировки Хусейн Абдусамадов подтвердил, что в 2014—2015 годах он получил идеологические и военно-диверсионное обучение в Иране, где и примкнул к Партии исламского возрождения Таджикистана, которая на родине с 2015 года объявлена террористической.

«Заказчик преступления Н. Убайдов, который с 1992 года является членом экстремистско-террористической организации ПИВТ, с 2015 года находится в розыске по ст. 187 УК РТ. Хусейн Абдусамадов с целью дестабилизации обстановки в Таджикистане под непосредственным руководством Н. Убайдова совершил вместе со своими сподвижниками жестокое нападение на иностранных туристов. После убийства они планировали через Пянджский район перебраться в соседний Афганистан, чтобы присоединиться к террористическим группировкам», — говорится в заявлении МВД.

Кроме того, на сайте ведомства опубликованы фото участников группировки.

Напомним, что в результате нападения на иностранных велотуристов на юге Таджикистана погибли четверо: двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов. Следствие не исключало версию теракта.

Ранее ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в России). ПИВТ — ранее официально действовавшая в Таджикистане партия, которая в сентябре 2015 года была объявлена Верховным судом страны террористической организацией, организовавшей попытку государственного переворота. Таджикские власти не раз с тех пор обвиняли ПИВТ в пособничестве терроризму, связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вербовке граждан для участия в боевых действиях на Ближнем Востоке на стороне боевиков.