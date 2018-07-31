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Медведи задрали целую отару овец в Киргизии, пастух чудом спасся

Происшествия

Нападение животных было совершено в районе природного парка

Медведи задрали целую отару овец в Киргизии, пастух чудом спасся
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Медведь

Ошская область, Киргизия, 31 июля 2018, 10:15 — REGNUM  В Киргизии два тянь-шаньских медведя (исчезающий вид, занесённый в Красную книгу — прим. ИА REGNUM) расправились с отарой овец, которая паслась на высокогорном пастбище в районе природного парка «Кара-Шоро» в Кара-Кульджинском районе Ошской области.

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Всего в стаде было 67 овец. Ни одно животное медведи в живых не оставили. Увидевший приближение медведей пастух попытался сбежать, но оступился, упал и потерял сознание, сообщает киргизское информагентство «АКИпресс». Возможно, это и спасло мужчине жизнь, хищники его не тронули.

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В настоящее время власти района предпринимают меры безопасности и оповещают население о случае нападения медведей на скот. Местному подразделению МЧС поручено отогнать медведей подальше от населённых пунктов.

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