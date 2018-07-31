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В Ростовской области сообщили предварительную причину ДТП с КамАЗом

Происшествия

Во время аварии погибли три человека

Ростов-на-Дону, 31 июля 2018, 10:09 — REGNUM  Причиной страшного ДТП с участием КамАЗа и микроавтобуса Volkswagen Transporter могло стать несоблюдение водителем грузовика дистанции движения, сообщил 31 июля журналистам представитель ГУ МВД России по региону.

По предварительной версии, водитель КамАЗа с прицепом не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с автомобилем, в котором находились девять человек. Трое из них погибли, шестеро — доставлены в Аксайскую районную больницу.

Авария произошла вечером 30 июля на 11-м километре трассы Ростов — Волгодонск. Причины происшествия в настоящее время устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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Дорожно-транспортные происшествия
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